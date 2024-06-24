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ВС России поразили крупный логистический центр ВСУ

ВС России поразили крупный логистический центр ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили крупный логистический центр ВСУ. «Поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», — говорится в сводке ведомства Отмечается, что также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112-ти районах.

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