ВС России поразили крупный логистический центр ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили крупный логистический центр ВСУ. «Поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», — говорится в сводке ведомства Отмечается, что также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112-ти районах.