Новые слухи об иранских ракетах для российской армии

Юрий Ильинов

Учёный рассказал, что облако плазмы достигнет Земли к вечеру 10 сентября Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT заявил, что 7 сентября произошёл выброс массы на Солнце, и, судя по прогнозу, край образовавшегося из-за этого плазменного облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября. «7 сентября был выброс массы на Солнце. Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет. Возможен благоприятный вариант, что облако свернёт в сторону, вообще Землю не зацепит. Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее. Но вот в целом есть большая вероятность, что всё-таки какой-то удар по Земле будет», — рассказал эксперт. Он отметил, что от Солнца до Земли — расстояние большое, поэтому такие облака движутся довольно долго, двое-трое суток. «Оно сейчас ещё в полёте. Но примерно ждать, что к Земле оно придёт завтра вечером. Поэтому у нас примерно в семь-восемь вечера есть вероятность такого-то импактного события. Но, опять же, поскольку события вечерние, можно добавить, что мы, кроме бури, выдаём прогноз на полярное сияние, поскольку связанные явления. Но повторюсь, есть разные виды сценариев», — заключил Богачёв. Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Владимир Кузнецов объяснил в беседе с RT появление полярного сияния на фоне магнитной бури.