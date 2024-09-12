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  • Игорь Васиков
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В Самаре осудили мужчину за призыв к поджогам военкоматов

В Самаре осудили мужчину за призыв к поджогам военкоматов

Он также оправдывал подрыв Крымского моста.В Самаре осудили мужчину, призывавшего поджигать военкоматы.

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