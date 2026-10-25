Юморные рассказы Серёга сидел в курилке, вжавшись в угол, и дымил как паровоз. Глаза красные, руки трясутся, пепел падает мимо пепельницы.
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