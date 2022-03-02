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"Уже все замело кругом": мощный циклон настиг Приморье, рассказывают жители

"Уже все замело кругом": мощный циклон настиг Приморье, рассказывают жители

Жители Приморья рассказали о том, что мощный циклон уже настиг некоторые районы края. В социальной сети Instagram pogoda_25_region (12+) пользователи отметили, что, например, в Арсеньеве сохраняются осадки.

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