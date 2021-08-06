Юрий Пронько о реальной угрозе России: Начните действовать или хаоса не избежать

Время узнать правду!ПолитикаЮрий Пронько о реальной угрозе России: Начните действовать или хаоса не избежать Обрушение моста на Транссибе в Забайкальском крае остановило перевозки в Восточном направлении почти на двое суток.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинЭто и есть реальный результат управления ЕР и Путина. Это ведь не оппонентов сажать и народ оболванивать. Тут работать надо.ВЛВиталий ЛитвиновВот на таких русофобов как ты и рассчитывает провокатор Пронька. Умные люди понимают. что стихийные бедствия и их последствия неизбежны в жизни любого человеческого общества. Что касается инфраструктуры, то вы России никогда не строилось столько мостов и дорог. портов и других объектов инфраструктуры.Александр ГоловиновПроблема существует, но кричать, что «всё пропало» - тоже не стоит: строятся высокими темпами дороги, мосты, развязки, модернизируется вся инфраструктура, в т. ч. ж/д и морской транспорт и это всё дорогостоящие проекты…Александр ИноземцевИз статьи (дословно): "Мост в Забайкалье рухнул после наводнения и подмыва насыпи из-за сильных ливней. По оценке Института исследований проблем железнодорожного транспорта, минимальные потери погрузки для РЖД только за один месяц составят 3,3 млн тонн". ---------- Информация с места события ---------- Читинская государственная телерадиокомпания (Александр Носиков, Владимир Ляшенко) 26 июля 2021, 13:18 приводит слова Александра Осипова (губернатор Забайкальского края): "Железнодорожники, строители, все те, кто участвовал в восстановлении моста на Транссибе, в районе Нижней Куэнги, я благодарю за то, что вы в самом напряжённом режиме со всей ответственностью и серьёзностью отношения к делу, в максимально короткие сроки восстановили мост, восстановили сообщения по важнейшей железнодорожной линии, самой протяжённой в мире Транссибирской магистрали". --- И ещё... "В восстановлении моста задействовано более 350 человек, около трёх десятков единиц автотракторной техники, две путевые машинные станции и более ста вагонов специализированного подвижного состава. Вторую ветку моста железнодорожники обещают открыть для движения в ближайшие двое суток". --------------------------------------------------------- В очередной раз... гражданин Пронько, сделавший большие глаза и с истеричными воплями - КАРАУЛ! Россия гибнет... -, плюхнулся в навозную кучу (среду своего обитания) 😄😁😂 --- Хрен Вам - Пронько и его "воздыхателям" -, в рыло, а не крушение России. НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!!!БОБорис ОсиповВиктор БорисовНу вообщето мы до сих пор пользуемся тем что построили при Советском оСюзе вся инфраструктура...ведь за последние 20 лет все только разворовывалось и разрушалось.........ВЛВиталий ЛитвиновТрепло! Столько объектов инфраструктуры, как за последние 20 лет, в СССР не строили.Комментировать
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