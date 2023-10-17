Постпред Израиля при ООН: конфликт закончится, как только ХАМАС сложит оружие

Нынешний конфликт завершится, как только палестинское исламистское движение ХАМАС сложит оружие. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Гилад Эрдан, постоянный представитель израильского государства при Организации Объединенных Наций.
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