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Началось: в больницу Владивостока поступили пострадавшие из-за непогоды

Началось: в больницу Владивостока поступили пострадавшие из-за непогоды

Пострадавшие на гололёде граждане стали одними из первых жертв резкого ухудшения погоды. Оказаться следующим пациентом одного из медучреждений города рискует каждый житель Владивостока, однако выполнение простых правил поможет снизить этот риск.

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