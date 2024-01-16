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Старшеклассников в Беларуси научат допрашивать пленных

Старшеклассников в Беларуси научат допрашивать пленных

Факультативный курс для старшеклассников называется "военный перевод" и рассчитан на 69 часов для 10 и 11 классовСогласно этому документу, на факультативе старшеклассники будут не только изучать особенности военного перевода, но и структуру вооруженных сил США и Великобритании, а также научатся переводить допросы пленных.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Есть ли еще в интернете темы, не заляпанные &quot;интеллектом&quot; профессиональных троечников? Похоже, что уже нет...
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11 час.
а
айрат
Надо в наших школах тоже ввести  предмет &quot;Военного дело&quot; и туда же ввести методичку &quot;Допрос военнопленного англосакса!&quot;
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9 час.
СБ
Сергей Б
В школах надо проводить отбор:- кто способен изучать иностранные языки и хочет этого- готовить переводчиков, кто не способен и не хочет, но есть тяга к андреалину - в штурмовики!
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2 час.

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