Факультативный курс для старшеклассников называется "военный перевод" и рассчитан на 69 часов для 10 и 11 классовСогласно этому документу, на факультативе старшеклассники будут не только изучать особенности военного перевода, но и структуру вооруженных сил США и Великобритании, а также научатся переводить допросы пленных.
Старшеклассников в Беларуси научат допрашивать пленных
Комментарии
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Bogdan Stupin
Есть ли еще в интернете темы, не заляпанные "интеллектом" профессиональных троечников? Похоже, что уже нет...
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11 час.
а
айрат
Надо в наших школах тоже ввести предмет "Военного дело" и туда же ввести методичку "Допрос военнопленного англосакса!"
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9 час.
СБ
Сергей Б
В школах надо проводить отбор:- кто способен изучать иностранные языки и хочет этого- готовить переводчиков, кто не способен и не хочет, но есть тяга к андреалину - в штурмовики!
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2 час.
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