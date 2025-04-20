Европа, вероятно, будет подстрекать Киев к продолжению боевых действий, несмотря на пасхальное прекращение огня, действующее по инициативе России, заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
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