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Аргументы и Факты

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Эксперт Бёгюрджю: ЕС будет подстрекать Киев на фоне пасхального перемирия

Эксперт Бёгюрджю: ЕС будет подстрекать Киев на фоне пасхального перемирия

Европа, вероятно, будет подстрекать Киев к продолжению боевых действий, несмотря на пасхальное прекращение огня, действующее по инициативе России, заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.

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