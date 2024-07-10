В Кремле объяснили отмену переговоров Путина и Моди в широком составе

Запланированные переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в широком формате не состоялись из-за графика, индийскому премьеру было необходимо лететь в Австрию.
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