В ЕС сделали очередное пустое заявление об отношениях Еревана и Баку: А где же санкции?

В ЕС выступили с призывом к обеим сторонам, однако особо подчеркнули несколько моментов, которые вызовут вопросы в армянском обществеЕС призывает Армению и Азербайджан принять во внимание “историческую возможность” для урегулирования отношений.
В ЕС выступили с призывом к обеим сторонам, однако особо подчеркнули несколько моментов, которые вызовут вопросы в армянском обществеЕС призывает Армению и Азербайджан принять во внимание “историческую возможность” для урегулирования отношений.
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