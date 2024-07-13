В Архангельске прошло заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса

Площадка, в работе которой принял участие глава региона, стала оперативным штабом по выработке антикризисных решений для поддержки отраслиПлощадка, в работе которой принял участие глава региона, стала оперативным штабом по выработке антикризисных решений для поддержки отрасли12 июля на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса в правительстве Поморья обсудили актуальные вопросы, обострившиеся за последние годы.