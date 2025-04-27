Минздрав планирует разрешить отпуск лекарств почтой в местах без медорганизаций

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность реализации лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где отсутствуют медицинские организации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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