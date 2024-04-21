Большегруз влетел в ограждения на дамбе и перекрыл КАД

Движение на выезде и въезде в Кронштадт заблокировано 21 апреля около 03:30 в районе комплекса защитных сооружений «Дамба» в Кронштадтском районе Петербурга произошло ДТП, вследствие которого движение автотранспорта оказалось перекрыто.