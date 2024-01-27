Поколение, которое слишком много отдыхает?!

Шваб обьяснил куда... А, в идеале, у таких "золотых миллионах-миллиардов" есть пример из Азимова - планета "Аврора" - несколько сот семей землевладельцев, которых обслуживают роботы.

Дима Панфиленко

Так и есть! Работать не хотят, тянут с родителей и скулят что жизнь дорогая и денег не хватает! Скулят- скулят- скулят!!!😀