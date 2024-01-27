В советские годы, помню, только зазеваешься, мать строго спрашивает: чего сидишь? Дела кончились? Книги все прочитаны?Обидно это слышать.
Поколение, которое слишком много отдыхает?!
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Шваб обьяснил куда... А, в идеале, у таких "золотых миллионах-миллиардов" есть пример из Азимова - планета "Аврора" - несколько сот семей землевладельцев, которых обслуживают роботы.
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3 час.
Дима Панфиленко
Так и есть! Работать не хотят, тянут с родителей и скулят что жизнь дорогая и денег не хватает! Скулят- скулят- скулят!!!😀
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2 час.
Вячеслав Дегтярев
это точно.........- сухов - белое солнце пустыни..... 👍👍👍😎
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41 мин.
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