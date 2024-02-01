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Парламентская газета

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Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев был убит в Махачкале

Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев был убит в Махачкале

Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев был убит из огнестрельного оружия в Махачкале. Как сообщили в следственном управления СК России по Дагестану, от полученных ранений мужчина умер по пути в больницу.

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