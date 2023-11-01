В Нижнем Новгороде прошло совместное заседание депутатов всех уровней

31 октября 2023 года в Точке кипения Мининского университета состоялось V совместное совещание депутатов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания Нижегородской области и городской Думы Нижнего Новгорода.
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