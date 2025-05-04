РИА Новости: в зоне СВО нашли газеты 1945 года, высмеивающие бандеровцев

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были найдены вырезанные из украинских газет 1945 года выпуска карикатуры, высмеивающие бандеровцев, мобилизацию в фашистской Германии, а также другие проявления фашизма в Европе в 1940-е годы.