Орбан: вступление Украины в Евросоюз сейчас невообразимо

Вступление Украины в Европейский союз в текущих условиях невообразимо и стало бы разрушительным для венгерской экономики, что может привести к росту преступности в стране, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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