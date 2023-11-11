Быстров о Кривцове в матче с «Зенитом»: «Идиот, пытаться устоять, когда тебя сбивает Сергеев – глупость. Напихал бы ему – это пенальти, 3 очка поехали бы в Краснодар»

«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге. В 1-м тайме форвард «Зенита» Иван Сергеев поборолся в штрафной площади с хавбеком гостей Никитой Кривцовым, но тот удержался на ногах.