Ещё один тревожный звонок. Крупный исследователь в области искусственного интеллекта, Джейкоб Коксон, заявил, что ушел как из компании, так и из этой отрасли, поскольку, по его словам, лаборатории стремятся к созданию самообучающегося сверхинтеллекта без достаточного контроля.
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