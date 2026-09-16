Психолог ответил, почему подростки снимают драки на камеру

Психолог Кутнюк: подростки снимают драки ради подтверждения силыПодростки снимают драки на камеру ради подтверждения силы и победы, рассказал «ФедералПресс» психолог Илья Кутнюк.
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