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Секс без секса: как ничего никуда не вставлять и получить удовольствие

Проникновение — это невероятно приятная, но не всегда обязательная часть секса. Кто знает, почему вы не хотите или не можете позволить, чтобы член партнера оказался внутри вас? Может быть, вы выбираете отказ от секса во время месячных, и это ваше право.

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