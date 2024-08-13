19 нижегородских предприятий представили свои разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"

19 предприятий оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области представляют свои разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", проходящем в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии