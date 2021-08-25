Донбасс Сегодня

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На Дальнем Востоке проснулся вулкан Эбеко

На Дальнем Востоке проснулся вулкан Эбеко

Происшествия Столб пепла высотой более 4 километров создает опасность для авиации. На острове Парамушир Курильской гряды началось извержение вулкана Эбеко.

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