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«15 лет как наш капитан». «Вашингтон» о годовщине первого матча Овечкина в новой роли

«15 лет как наш капитан». «Вашингтон» о годовщине первого матча Овечкина в новой роли

Овечкин перешел в «Кэпиталз» в 2005 году. Впервые он вышел на лед в форме с капитанской нашивкой во время матча с «Монреалем» (4:2) 5 января 2010 года.

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