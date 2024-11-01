Собчак раскритиковала замглавы Кургана Давыдова за манеру общения с журналистом

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость URA.RU о том, что чиновники администрации Кургана, по данным инсайдеров, вынуждены работать контролерами в муниципальном транспорте по распоряжению одного из заместителей губернатора, курирующего транспортную отрасль.
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