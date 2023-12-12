В Калужской области закроют аварийный мост

В Дзержинском районе Калужской области аварийный мост закроют на реконструкцию. По данным министерства транспорта, в период с 10 января по 20 октября 2024 года введут временное ограничение движения по мосту через реку Шаню в Кондрово, аварийный объект отремонтируют.