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В Калужской области закроют аварийный мост

В Калужской области закроют аварийный мост

В Дзержинском районе Калужской области аварийный мост закроют на реконструкцию. По данным министерства транспорта, в период с 10 января по 20 октября 2024 года введут временное ограничение движения по мосту через реку Шаню в Кондрово, аварийный объект отремонтируют.

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