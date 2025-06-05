«А потом мне позвонил Боуи» — Омар Хаким выступит на Moscow Jazz Festival

10 июня в Саду «Эрмитаж» в рамках Московского джазового фестиваля выступит Омар Хаким — феноменальный барабанщик, которого можно услышать на пластинках Дэвида Боуи, Стинга, Мадонны, Daft Punk и множества других поп-звёзд.