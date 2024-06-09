Бизнес-омбдусмен НАО предложил рассмотреть возможность присвоения статуса социального предприятия предпринимателям при трудоустройстве членов семей участников СВО

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статус социального предприятия могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства при трудоустройстве лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения и принимавших участие в специальной военной операции.