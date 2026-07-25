Трамп: европейцам повезло, что я являюсь их другом

Глава США Дональд Трамп рассказал, что думает о европейских коллегах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американские источники По данным агентства, американский лидер настроен по отношению к Европе довольно своеобразно.
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