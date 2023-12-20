Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости. Авторы документа призвали государства ликвидировать все возможные формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, а также принять меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.