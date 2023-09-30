Корональный выброс на Солнце оторвал плазменный хвост кометы Нисимура

Зонд NASA STEREO-A, следящий за Солнцем, заснял передвижение кометы C/2023 P1 (Нисимура) в окрестностях Солнца, а также событие разъединения плазменного хвоста кометы от ее головной части во время взаимодействия с корональным выбросом массы на Солнце.
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