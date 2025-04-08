Эксперт Абузарова рассказала родителям, почему ребенок не может быть «удобным»

Спокойствие может стать тревожным сигналом Для многих родителей спокойный ребенок кажется воплощением мечты, такое «идеальное» поведение малыша не всегда является нормой, рассказала «Вечерней Москве» эксперт в области детской психологии, логопед-дефектолог и руководитель коррекционных центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова.
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