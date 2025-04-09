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Нижегородская правда

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Зенитовец Нуралы Алип стал обладателем звания «Спортсмен года» в Казахстане

3 апреля в Алматы состоялась церемония вручения второй национальной премии Metaratings Top Awards. Приз в номинации «Лучший спортсмен года» завоевал Нуралы Алип, центральный защитник футбольного клуба «Зенит».

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