Зенитовец Нуралы Алип стал обладателем звания «Спортсмен года» в Казахстане

3 апреля в Алматы состоялась церемония вручения второй национальной премии Metaratings Top Awards. Приз в номинации «Лучший спортсмен года» завоевал Нуралы Алип, центральный защитник футбольного клуба «Зенит».
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