S&P: Российская промышленность демонстрирует уверенный рост

Индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) обрабатывающих отраслей России в декабре 2023 года достиг лучших темпов роста за последние семь лет, поднявшись с 53,8 пункта в ноябре до 54,6 пункта, как указано в отчете S&P Global.