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Несекретные материалы

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«Грандиозная катастрофа»: в США объяснили, почему Трамп должен срочно уйти из Ирана

«Грандиозная катастрофа»: в США объяснили, почему Трамп должен срочно уйти из Ирана

Война с Ираном является грандиозной катастрофой. Об этом пишет издание Foreign Affairs. В публикации отмечается, что США и Израиль развязали бессмысленную кампанию, которая нарушила международное право, привела к гибели по меньшей мере 1700 иранских мирных жителей (в том числе 307 детей), нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре и усугубила нестабильность в регионе.

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