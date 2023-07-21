В ФРТ объяснили, почему затягиваются сделки c жильем по херсонским сертификатам

Фонд развития территорий (ФРТ), который осуществляет программу по переселению жителей из Херсонской области, раскрыл причины задержек и сложностей, с которыми сталкиваются люди, пытающиеся купить жилье, используя выданные жилищные сертификаты.
Фонд развития территорий (ФРТ), который осуществляет программу по переселению жителей из Херсонской области, раскрыл причины задержек и сложностей, с которыми сталкиваются люди, пытающиеся купить жилье, используя выданные жилищные сертификаты.
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