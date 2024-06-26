Западные СМИ нагнетают информацию о возможной отправке северокорейских военных в зону СВО

Будни мужчин. Все что нам интересно

С момента визита Владимира Путина в Пхеньян и подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прошла неделя, и западные СМИ продолжают гадать о последствиях этого соглашения.