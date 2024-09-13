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Аргументы и Факты

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Подпольщик Лебедев: взрывы прогремели на складах ВСУ под Одессой

Подпольщик Лебедев: взрывы прогремели на складах ВСУ под Одессой

Мощные взрывы прогремели в ночь на 13 сентября со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы. Подробности озвучил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

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