Подпольщик Лебедев: взрывы прогремели на складах ВСУ под Одессой

Мощные взрывы прогремели в ночь на 13 сентября со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы. Подробности озвучил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
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