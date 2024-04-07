В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа

Девять человек пострадали в результате пожара не нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Государственная энергетическая компания Мексики Pemex заявила 6 апреля, что на одной из ее платформ вспыхнул пожар, пишет портал Street Insider.
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