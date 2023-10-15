Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Депутаты Государственной Думы 12 октября утвердили протокольное поручение Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить восемь граждан РФ на дискредитацию наших Вооружённых Сил и оказание помощи ВСУ (госизмена, ст.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Я думаю, что Ванётка пробный шар, который решили запустить &quot;заблудшие овцы&quot;. Ежели с ним прокатит, то это послужит сигналом для сбежавшего кодла.
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6 час.
Владимир Алтайцев
и я  подумал также.
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6 час.
Сергей Васильев
ДА НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ! Уж сколько раз грозили миру, что тварь гнусна, что тварь жирует на наши деньги - всё не в прок. В правительстве для них есть уголок.
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3 час.

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