Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Я думаю, что Ванётка пробный шар, который решили запустить "заблудшие овцы". Ежели с ним прокатит, то это послужит сигналом для сбежавшего кодла.

Сергей Васильев

ДА НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ! Уж сколько раз грозили миру, что тварь гнусна, что тварь жирует на наши деньги - всё не в прок. В правительстве для них есть уголок.