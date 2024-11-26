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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Температурные выходы при загрузках и выгрузках лекарственных средств в транспортное средство – чья зона ответственности?

Температурные выходы при загрузках и выгрузках лекарственных средств в транспортное средство – чья зона ответственности?

В рамках этой статьи мы ответим на несколько вопросов: В какой момент перевозчик начинает нести ответственность за груз? Кто обязан при погрузке создать оптимальные условия, чтобы исключить температурные выходы? Если температурный выход возник на загрузке и, как следствие, продолжился после ее окончания и закрытия дверей, отвечает ли за такое нарушение температуры перевозчик?.

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