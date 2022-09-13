Сегодня Краснодарский край отмечает юбилей

Сегодня Краснодарский край отмечает юбилей13 сентября 1937 года ЦИК СССР было принято официальное Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край с центром в Краснодаре и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону.