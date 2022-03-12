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Соболезнования по случаю кончины Дмитрия

Соболезнования по случаю кончины Дмитрия

  Соболезнования по случаю кончины Дмитрия Байды Автор – Редакция Племянница Николая Викторовича Левашова, Виктория Павлова Уже прошло девять дней как наш Дмитрий Валентинович не с нами… Не верится… И вероятнее, будет не вериться еще долго! Дмитрий – невероятный Человек с большой буквы! Преданный делу! Чрезвычайно трудолюбивый, полный неиссякаемой энергии в работе, всегда ответственно и творчески подходящий к решению вопросов, подающий пример и вдохновляющий нас, новое поколение, и всех людей, пробуждающихся после ментального сна! Дмитрий Валентинович – верный соратник и продолжатель дела моего дяди Николая Левашова, создатель сайтов, автор книг, множества статей, конференций и небольших видеороликов для ютуба, где просто кладезь полезнейшей для людей информации! Также Дмитрий Байда создатель и безсменный главный редактор новостного портала «Русское Агентство Новостей».

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