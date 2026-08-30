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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов о ЧМ: «Болел за Месси, но в финале было без шансов. Родри – инопланетянин. Это видно даже таким нефутбольным людям, как я»

Форвард ХК «Локомотив»  Александр Радулов рассказал, что в финале чемпионата мира по футболу болел за Лионеля Месси .

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