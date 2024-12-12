Как выглядели первые переселенцы в Америку

Все снимки, которые вы здесь увидите, сделаны фотографом-любителем Огастесом Шерманом, который работал клерком в канцелярии главного пункта приема иммигрантов на острове Эллис (Нью-Йорк) с 1892 по 1925 год.
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