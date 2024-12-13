«Найдите любимого»: Ревва посоветовал доверять близким и не тратиться на тарологов

Позитивный настрой, мечты и поддержка близких людей рядом помогут достичь заветных целей, заверил НСН шоумен и певец Александр Ревва, Шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом «Артур Пирожков», в разговоре со спецкором НСН предостерег россиян от обращения к тарологам и посоветовал больше доверять любимым людям.
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