«Найдите любимого»: Ревва посоветовал доверять близким и не тратиться на тарологов

Позитивный настрой, мечты и поддержка близких людей рядом помогут достичь заветных целей, заверил НСН шоумен и певец Александр Ревва, Шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом «Артур Пирожков», в разговоре со спецкором НСН предостерег россиян от обращения к тарологам и посоветовал больше доверять любимым людям.