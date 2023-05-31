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Ограничения на продажу вейпов и кальянов вступили в силу с первого июня

Ограничения на продажу вейпов и кальянов вступили в силу с первого июня

Вступили в силу новые ограничения по продаже вейпов. С первого июня в России их нельзя продавать на ярмарках, выставках и в автоматах, открыто выставлять в магазинах и демонстрировать.

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