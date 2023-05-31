Ограничения на продажу вейпов и кальянов вступили в силу с первого июня

Вступили в силу новые ограничения по продаже вейпов. С первого июня в России их нельзя продавать на ярмарках, выставках и в автоматах, открыто выставлять в магазинах и демонстрировать.
Популярные статьи
- «Вряд ли кто-то захочет смотреть»: Пригожин прокомментировал идею выступлений иноагентов для ЧВК «Вагнер» ради «помилования»
- Царьград: Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков, в украинских СМИ началась паника
- Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54% голосов во втором туре президентских выборов в Турции
Свежие комментарии